Япония отзывает посла в Южной Корее

06.01.2017, 12:02

Японские власти отзывают своего посла из Южной Кореи в ответ на установку памятника так называемым "женщинам для утешения" в южнокорейском Пусане напротив генерального консульства Японии.

Японские власти решили временно отозвать генконсула из Пусана и посла в Сеуле.

"Женщины для утешения" - эвфемизм, используемый для кореянок, которых принудительно заставляли работать в борделях японской армии во время Второй мировой войны. По официальным данным корейских властей, в годы войны около 200 тысяч женщин из Кореи, Китая, Тайваня, Филиппин и Индонезии были вынуждены стать так называемыми "женщинами для утешения" японских солдат. В Южной Корее в живых из них осталось несколько десятков.

После нескольких лет переговоров в конце 2015 года министры иностранных дел Японии и Южной Кореи одобрили соглашение о решении проблемы сексуального рабства во времена Второй мировой войны. В ходе переговоров в Сеуле представители Японии впервые принесли официальные извинения за использование кореянок в борделях. Япония также объявила о создании фонда в размере $8 млн. для помощи женщинам, которых использовали как секс-рабыни.

Однако многие активисты в Южной Корее выступают против этого соглашения. Памятник секс-рабыням, установленный перед японским посольством в Сеуле в 2011 году, по-прежнему остается на своем месте. Теперь активисты установили аналогичную статую того же скульптора в Пусане в конце прошлого месяца. Об этом сообщает ВВС.