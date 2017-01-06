Директор ЦРУ предупреждает об угрозе вмешательства России в выборы в странах Европы

06.01.2017, 13:20

Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что его ведомство и уходящая администрация президента Обамы хотят привлечь внимание к российскому вмешательству в американские выборы в качестве предупреждения другим странам, в особенности европейским.

Возможность российского вмешательства в европейские выборы, особенно в Германии, которая является союзником США и партнером по санкциям в отношении России, "вызывает очень серьезное беспокойство", сказал Бреннан на мероприятии в Институте политики Чикагского университета.

"Для США очень важно понять, что именно произошло, чтобы мы могли не только обезопасить собственную систему, но и проинформировать остальных", - отметил он.

"Если вынести это на публику, Путин в будущем будет менее склонен пойти таким путем, потому что их деятельность разоблачили", - добавил он.

По его словам, при прошлых выборах в Европе российское правительство пыталось продвигать коррумпированных политиков, которые помогли бы ему продвигать свои интересы или сеять пропаганду во время выборов в этих странах.

Бреннан и другие представители разведки в пятницу представят избранному президенту Дональду Трампу доказательства российских кибератак с целью повлиять на выборы. Трамп неоднократно выражал сомнение в этих выводах, заявляя, что разведка ничем не подкрепляет свои обвинения.

Однако директор ЦРУ подчеркнул уверенность ведомства в своих выводах, отметив, что по "интенсивности и масштабу" российское вмешательство в выборы 2016 года отличается от вмешательства в предыдущие выборы как в США, так и в других странах.

Хакерские атаки "демонстрируют уязвимости, которые есть в данный момент в цифровой сфере", отметил он. "Подобной эксплуатации подвергается не только избирательный процесс, но и наши электросети, транспортные системы и другие объекты". Об этом сообщает "Голос Америки".