В Украине от переохлаждения уже умерли четыре человека

06.01.2017, 14:41

С начала года в результате переохлаждения в Украине умерли четыре человека, сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский. Все умершие проживали во Львовской области.

"На сегодня по поводу переохлаждения в учреждения здравоохранения обратился 51 человек, сейчас имеем четырех погибших", - заявил чиновник на заседании межведомственного штаба по осложнению погодных условий.

Александр Линчевский отметил, что количество смертей может возрасти, ведь данные были получены не изо всех регионов.

Замминистра также добавил, что сейчас в Украине зарегистрировано три миллиона больных острыми респираторными вирусными заболеваниями, большинство из них - дети. За прошедшую неделю от этих болезней умерло три человека.

Ранее сообщалось, что сложные погодные условия, в частности, сильные морозы, продержатся в Украине, по прогнозам Гидрометцентра, до 9 января.

По всей стране организуются пункты обогрева. В столице, по данным КГГА, уже работает 30 таких пунктов (11 - круглосуточные). Их количество планируется увеличить до полусотни. Об этом сообщает ВВС Украина.