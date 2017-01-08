Трамп: Когда я стану Президентом, Россия будет уважать США больше, чем сейчас

08.01.2017, 10:58

Избранный Президент США Дональд Трамп высказал несколько политических оценок в своём Twitter относительно кибератак на американские серверы и об отношениях с Россией.

По мнению Трампа, кибератаки на серверы Национального комитета Демократической партии стали возможны из-за "грубой халатности", и добавил, что серверы республиканского Национального комитета надёжно защищёны от кибернападений.

Трамп также обратил внимание своих подписчиков в Twitter, что спецслужбы заявили об отсутствии доказательств какого-либо влияния хакерских атак на результаты голосования избирателей. "Машины для голосования остались неприкосновенны", эмоционально отмечает Трамп. Единственной причиной столь широкого обсуждения хакерских атак на серверы демократов является крупное поражение, которое потерпела эта партия, и её очевидное разочарование, отмечает избранный Президент США.

Говоря об отношениях с Россией, Трамп отметил, что развивать добрые связи - это хорошо, а не плохо. Только дураки, по словам Трампа, могут думать, что это плохо. В мире много проблем, некоторые из них можно решить совместно с Россией, - утверждает избранный президент. "Когда я стану Президентом, Россия будет уважать США больше, чем она это делает теперь", подчеркнул Дональд Трамп на своей странице в Twitter. Об этом сообщает "Радио Свобода".