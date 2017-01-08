В Результате аномальных морозов в Европе погибли более 20 человек

08.01.2017, 11:12

Жители Европы и США наблюдают аномальные морозы. В Польше из-за рекордно низких температур с начала года погибли 12 человек. В Италии жертвами холодной погоды стали 7 человек, многие из них бездомные. В Болгарии при переходе границы насмерть замёрзли трое беженцев.

В Москве в Рождественскую ночь был установлен температурный рекорд за последние 120 лет - минус 30 в городе. В подмосковье столбик термометра опустился до 36 градусов мороза в ночь на восьмое января.

На восточном побережье США из-за снежного шторма ограничено движение по автомагистралям, автомобили стоят в пробках из-за аварий.

Снежные бури произошли также в Турции и балканских странах. Сугробы в некоторых регионах достигают метровой высоты. Об этом сообщает "Радио Свобода".