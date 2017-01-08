Спецслужбы США: Путин лично приказал провести "кампанию с целью повлиять" на результаты выборов Президента

08.01.2017, 11:26

Президент РФ Владимир Путин лично отдал распоряжение о проведении "кампании с целью повлиять" на результаты президентских выборов 8 ноября 2016 года в США, подорвать демократический процесс и опорочить репутацию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Такие оценки содержатся в рассекреченной справочной информации к докладу "об оценке активности РФ и ее намерениях применительно к недавним американским выборам", размещенной на сайте управления директора Национальной разведки США (ODNI), которое координирует работу всех американских разведслужб.

"Попытки России повлиять на президентские выборы в США в 2016 году - это одно из самых последних проявлений давнего желания Москвы подорвать либеральный демократический порядок, (установленный) под руководством США. Эти действия продемонстрировали значительную эскалацию применительно к откровенности (вмешательства), степени активности и масштабе усилий (со стороны Москвы) по сравнению с прошлыми операциями", - утверждается в документе.

По версии ODNI, в ходе предвыборной кампании "Путин и российское правительство" оказывали "явное предпочтение" республиканцу Дональду Трампу. Они надеялись повысить шансы на избрание миллиардера "путем дискредитации (экс)-госсекретаря Клинтон", подчеркивается в документе. Механизмы, примененные Кремлем, сводились к организации кибератак и целенаправленных кампаний со стороны госорганов, финансируемых государством СМИ и "троллей" - нанятых пользователей соцсетей, заявляют американские спецслужбы. Об этом сообщает Deutsche Welle.