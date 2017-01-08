Сильные снегопады парализовали Стамбул, приостановлено движение судов по Босфору

08.01.2017, 13:01

Сильные снегопады обрушились на Турцию, парализовав Стамбул, где выпало около 65 см снега.

Как сообщает агентство Анадолу, только авиакомпания Turkish Airlines отменила 610 рейсов. В целом из международных аэропортов Стамбула отменено более 800 авиарейсов. В аэропорту имени Ататюрка скопилось около 20 тысяч пассажиров.

Береговая охрана также приостановила движение судов, входящих и выходящих в пролив Босфор, являющийся одной из самых загруженных морских артерий мира. Приостановлено паромное сообщение между европейской и азиатской частями Стамбула. Об этом сообщает ВВС.