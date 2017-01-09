Скончался бывший президент Ирана Рафсанджани

09.01.2017, 11:01

Бывший президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани, который был одним из ведущих политиков страны в 1980-1990-е годы, скончался в возрасте 82 лет.

По сообщениям иранских средств информации, он умер в результате инфаркта. Он занимал пост президента с 1989 по 1997 год, но затем проиграл на выборах 2005 года Махмуду Ахмадинежаду.

Хотя Рафсанджани был связан с клерикальными кругами, он считался консервативным прагматиком, который был готов улучшать отношения с Западом.

В конце своей жизни он был главой Совета по определению политической целесообразности, который разрешает споры между Меджлисом (однопалатным парламентом Ирана) и Советом стражей конституции (специальным надпарламентским органом власти, аналогичным по функциям конституционному суду). Об этом сообщает BBC Русская служба.