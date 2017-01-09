Франция отразила 24 тысячи кибератак на оборонные объекты

09.01.2017, 11:04

Французские власти заявили, что в прошлом году во Франции было предотвращено в общей сложности 24 тысячи хакерских атак на оборонные объекты страны.

Как заявил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, число таких кибератак с каждым годом удваивается, и в нынешнем году объектом нападения хакеров могут стать президентские выборы.

Ле Дриан, поставивший задачу по пересмотру мер кибербезопасности страны, предупредил: было бы верхом наивности полагать, что Франция застрахована от хакерских нападений, подобных тем, что произошли в США во время президентских выборов.

По его словам, за последние три года хакерские нападения заметно активизировались и представляют серьезную угрозу для инфраструктуры страны.

В интервью газете Le Journal du Dimanche, Ле Дриан отметил, что Франции "не следует быть наивной" и что специалистам удалось предотвратить тысячи нападений из-за пределов страны, в том числе и на систему управления беспилотниками.

Предупреждения министра прозвучали на фоне недавнего доклада американской разведки, согласно которому Россия якобы была замешана в попытках оказать влияние на исход президентских выборов 2016 года в США.

Москва отрицает свою причастность к каким-либо кибератакам или взломам.

Между тем к выборам во Франции, которые состоятся в апреле-мае этого года, уже приковано пристальное внимание после неожиданной победы Дональда Трампа, заявившего в субботу, что противники добрых отношений с Россией - это "тупые люди, или дураки".

Кандидат от консервативного Союза за народное движение Франсуа Фийон также заявил, что намерен улучшать отношения с Россией, чем заслужил похвалу со стороны президента Владимира Путина. За более тесные отношения с Россией выступает и кандидат от крайнеправых Марин Ле Пен.

Отношения между Парижем и Москвой заметно ухудшились, после того как президент-социалист Франсуа Олланд сыграл ключевую роль в введении санкций против России после аннексии Крыма в 2014 году.

В прошлом году Олланд даже предположил, что представителей российских властей нужно судить за военные преступления в связи с бомбардировками Алеппо.

В апреле 2015 года в результате мощного хакерского нападения на французский международный канал TV5 Monde был сорван прямой эфир этой телекомпании.

Изначально ответственность за атаку взяла на себя группировка "Кибер Халифат", связанная с так называемым "Исламским государством". Однако позже в ходе расследования выяснилось, что на самом деле за этим нападением стояли российские хакеры. Об этом сообщает BBC Русская служба.