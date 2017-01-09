Возобновляются переговоры о будущем разделенного Кипра

09.01.2017, 14:09

Лидеры разделенного на греческую и турецкую части Кипра должны встретиться на переговорах в Женеве при посредничестве ООН.

По оптимистичным прогнозам, они могут достичь соглашения, которое позволит положить конец многолетнему разделению острова.

Представитель ООН в Женеве заявил, что президент Кипра Никос Анастасиадис и лидер турок-киприотов Мустафа Акинчи "действительно хотят, чтобы это произошло".

Однако все предыдущие попытки объединить остров были неудачными.

Темой переговоров являются условия образования федерального Кипра, где власть распределялась бы между двумя общинами.

Кипр был разделен с 1974 года, когда, после инспирированного Афинами переворота, часть территории заняли турки. Инициаторы переворота стремились к объединению с Грецией.

На севере острова (примерно треть территории) живут турки-киприоты, тогда как южная часть населена греками-киприотами.

Лидеры турецких киприотов объявили позже о создании отдельного государства на севере острова, но это образование признала только Анкара.

Международно признанным государством на Кипре является контролируемая греками-киприотами часть острова. Кипр также является членом ЕС. Об этом сообщает BBC Украинская служба.