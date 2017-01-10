Fiat Chrysler инвестирует миллиард долларов в модернизацию заводов в США

10.01.2017, 11:44

Итальянско-американский автопроизводитель Fiat Chrysler намерен инвестировать миллиард долларов в переоборудование двух собственных заводов в США.

По словам представителей компании, это поможет создать дополнительно 2000 рабочих мест.

Предприятия в Мичигане и Огайо после модернизации будут выпускать три новых модели Jeep. Завод в городе Уоррен, штат Мичиган, сможет также переключиться на производство пикапов, которые в настоящее время выпускают на предприятии Fiat Chrysler в Мексике.

Ранее избранный Президент США Дональд Трамп пригрозил американским автопроизводителям ввести высокие таможенные пошлины на ввоз в страну автомобилей, сделанных в Мексике.

На фоне критики Трампа компания Ford в начале января объявила о своем решении отказаться от строительства нового сборочного предприятия в Мексике стоимостью $1,6 млрд. Об этом сообщает ВВС.