Срок приема заявок от потенциальных инвесторов в зону отчуждения продлен

23.01.2017, 18:01

Заявки на реализацию проектов строительства объектов солнечной энергетики в зоне отчуждения будут принимать до марта.

Соответствующее решение было принято Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения по согласованию с министром экологии и природных ресурсов Украины, учитывая многочисленные обращения от иностранных инвесторов с просьбами увеличить срок приема заявок на реализацию проектов строительства объектов солнечной энергетики в зоне отчуждения.

Инвесторы свою просьбу объясняют недостаточным количеством времени на подготовку необходимых документов. Поэтому конечный срок приема заявок был продлен до 1 марта 2017 года.

По словам министра экологии и природных ресурсов Украины Остапа Семерака, в развитие солнечной энергетики в зоне отчуждения готовы инвестировать 39 компаний из разных стран мира. Ранее для улучшения инвестиционной привлекательности Правительство Украины снизило стоимость аренды государственного имущества и упростило процедуру аренды земли на территории Чернобыльской зоны.

15 декабря 2016 года Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения начало предоставлять в пользование земельные участки для строительства объектов солнечной генерации. Стоит отметить, что инвесторам, которые выразят заинтересованность в реализации проекта, будет оказана всесторонняя поддержка со стороны Минприроды и ГАЗО в части оформления права долгосрочной аренды выбранных площадок и изменения их целевого назначения.

Инф. Министерства экологии и природных ресурсов Украины.