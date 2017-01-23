23.01.2017, 11:46

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году составил $3,8 миллиарда, что почти вдвое превысило показатель 2015 года, сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив в ходе правительственного семинара "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала".

По словам Кубива, все это стало возможно благодаря многим факторам, в первую очередь работе правительства по дерегуляции и сокращению контактов представителей бизнеса с чиновниками.

"В экономику Украины в 2016 году иностранные инвесторы вложили $3,8 миллиарда, это вдвое больше, чем в 2015 году, - сказал Кубив. - Важным достижением стало то, что Украина поднялась в мировых рейтингах. Дальнейшее продвижение реформ - это приоритет для правительства. В фокусе внимания - приватизация, реформа таможни, обеспечение равных условий ведения бизнеса и дальнейшая дерегуляция".

По словам Кубива, в числе важных решений правительства - сокращение разрешений, сокращение видов деятельности, подлежащих лицензированию, сокращение документов типа "карантинных сертификатов", что сэкономило бизнесу порядка 2 миллиардов гривен.

В планах 2017 года, отметил Кубив, - дальнейшее сокращение разрешительных документов, таможенных и валютных ограничений, а также перевод порядка 70% существующих разрешений в электронную форму.

По итогам 9 месяцев 2016 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) составил $2,6 миллиарда. В целом объем вложений на 1 октября 2016 года составил $45,152 миллиарда. Инвестиции поступали из 125 стран мира. Основными инвесторами Украины, на которых приходится 83,1% общего объема инвестиций, оставались Кипр, Нидерланды, Германия, Российская Федерация, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия. Об этом сообщает УНИАН.