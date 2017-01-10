За 9 января в результате осложненных погодных условий на автодорогах Украины пострадало 75 граждан

10.01.2017, 12:01

За сутки 9 января в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины пострадало 75 граждан, из них один человек погиб.

Критической по уровню аварийности остается ситуация в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской и Кировоградской областях. Так, движение автотранспорта остается ограниченным в Одесской области и трассах М-13, М-15 и М-16.

На автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

Инф. Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.