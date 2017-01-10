МИД: Окончательное решение об отмене виз для граждан Украины может быть принято весной

10.01.2017, 13:46

В МИД рассчитывают, что окончательное решение об отмене виз для граждан Украины будет принято весной, до завершения предвыборной гонки во Франции, но оно вступит в силу уже после выборов.

"Наш таймлайн, по которому мы сейчас движемся к безвизу, говорит о том, что окончательное решение о безвизе будет принято до выборов во Франции, но оно вступит в силу, скорее всего, не раньше этих выборов", - заявила в интервью "Европейской правде" Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции.

Она одновременно подчеркнула, что возможность срыва безвиза не рассматривается, поскольку ЕС уже принял политическое решение, "все главы государств-членов Европейского Союза подписались под этим".

Елена Зеркаль надеется, что уже летом безвизовый режим для граждан Украины заработает на практике.

Представительница МИД также считает, что ЕС безосновательно затягивает принятие данного решения.

"Несправедливо искусственно задерживать начало триалога с Украиной, как это происходит сейчас. И так же несправедливо будет потом держать грузин в Совете ЕС, пока украинская сторона не пройдет все процедуры. Но мы говорим о ЕС, а они всегда найдут процедуры, которыми можно усложнить процесс. К сожалению, похоже, что именно это сейчас и происходит", - заявила она.

Ранее в Европейском парламенте подробно объяснили, как будет окончательно принят механизм временного приостановления действия безвизового режима Европейского союза с третьими странами, а также рассказали о временных рамках, когда будут начаты междуинституционные переговоры о предоставлении безвизового режима Украине. Об этом сообщает УНИАН.