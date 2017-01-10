В Таиланде в результате наводнения погибли не менее 25 человек

10.01.2017, 14:06

Несезонные ливни в Таиланде привели к гибели, по меньшей мере, 25 человек, сообщают власти страны сегодня, 10 января. Наводнения в туристический сезон затронули 12 провинций на юге страны с населением более 1 млн. человек.

Сообщается, что в затронутых стихией регионах закрыты не менее 2 тысяч школ, до 12 января приостановлена работа аэропорта Накхонситхаммарат.

По сведениям МВД Таиланда, из-за наводнений были размыты участки главной автомагистрали, связывающей Бангкок с туристическими центрами на юге страны.

В ближайшие дни метеорологи предсказывают сохранение непогоды. Синоптики отмечают, что это сильнейшие январские дожди в Таиланде за последние 30 лет. Об этом сообщает Deutsche Welle.