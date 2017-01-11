Грузия выразила протест в связи с уничтожением "российскими оккупационными силами" церкви в Абхазии

11.01.2017, 16:43

Президент и правительство Грузии осудили разрушение российскими военными церкви XIX века и польского кладбища в Абхазии.

Как сообщают местные СМИ, российские военные, расчищая территорию для тренировочной площадки 3 января, бульдозером уничтожили полуразрушенный храм в селе Цебельда, находившемся в списке объектов культурного наследия, а также близлежащее кладбище.

В заявлении от 10 января Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал действия военных "актом преднамеренного вандализма со стороны российских оккупационных сил" и призвал международное сообщество отреагировать на произошедшее. Грузинский МИД призвал Москву "прекратить практику разрушений культурных памятников на оккупированных территориях".

После 5-дневной российско-грузинской войны в августе 2008 года Россия признала самопровозглашенную "независимость" Абхазии и Южной Осетии. Кроме России, её признали еще три государства - Никарагуа, Венесуэла и Науру. Тбилиси и страны Запада считают эти регионы частью Грузии.

Москва имеет тысячи военнослужащих в этих регионах. НАТО и западные правительства заявляют, что российский военный контингент нарушает соглашение о прекращении боевых действий, которое было достигнуто при посредничестве Евросоюза. Об этом сообщает "Радио Свобода".