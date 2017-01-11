Порошенко дал старт Года Японии в Украине

11.01.2017, 17:01

Президент Петр Порошенко подписал Указ о праздновании Года Японии в Украине. Во время встречи с Послом Японии в Украине Сиґеки Сумме, глава государства выразил слова благодарности Японии за неизменную и твердую поддержку независимости и территориальной целостности Украины, которую эта страна постоянно демонстрирует.



Петр Порошенко также отметил роль Японии в предоставлении помощи Украине в проведении структурных реформ, и напомнил о выделении $1,8 млгд. в течение 2014-2016 годах для поддержки нашего государства на пути изменений во многих сферах общественной жизни, в частности, в реформировании правоохранительных органов и создании новой полиции, внедрении судебной реформы, реализации целого ряда экологических программ и других проектах.



"Это очень символично, что Год Японии в Украине будет происходить в двадцать пятую годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами", - сказал Президент.



Глава государства выразил убеждение, что это беспрецедентное событие станет важной вехой в украинско-японских двусторонних отношениях, будет способствовать сближению наших культур и народов, усилит межчеловеческие контакты.



Президент также подчеркнул, что Декларация саммита "Большой семерки" в г. Исе-Сима в мае 2016 подтвердила безусловную поддержку лидерами ведущих стран мира суверенитета и территориальной целостности Украины.



"Мы также высоко ценим неизменную позицию японской стороны относительно непризнания оккупации Россией Крыма, а также готовность всесторонне способствовать консолидации усилий международного сообщества для обеспечения полной имплементации Минских договоренностей", - сказал Петр Порошенко.



В свою очередь, Посол Японии в Украине Сиґеки Сумме поблагодарил Президента за высокое признание роли его страны, которое подтверждается проведением Года Японии в Украине. "Это очень важно. Отношения между Японией и Украиной никогда не были такими близкими, как сегодня", - сказал Посол. Он также отметил, что "празднование Года Японии важно не только для политиков или бизнесменов, а также для обычных людей, которые чувствуют и понимают важность взаимодействия двух стран". Посол также отметил знаковость факта, что "после Евромайдана значительное количество крупных японских компаний начала свою активную экономическую деятельность в Украине". "Если крупные компании начали инвестировать в Украину, это значит, что и другие компании будут вкладывать средства в вашу страну", - сказал Сиґеки Сумме.



Президент Украины также выразил убеждение, что в этом году состоится прогресс в вопросах визовой либерализации для Украинской в ​​целях упрощения посещения Японии, а также активизация и увеличение прямых японских инвестиций в экономику Украины. Он привел примеры успешных японских инвестиционных проектов 2016 года, которые уже работают на Западе нашей страны и создают тысячи рабочих мест. "Это прекрасная характеристика уровня доверия и уровня поддержки, которые демонстрирует японский бизнес и японское правительство по отношению к Украине", - подытожил Петр Порошенко.



Глава государства передал приглашение премьер-министру Японии Синдзо Абэ посетить Украину в этом году.

Инф. официального сайта Президента Украины.