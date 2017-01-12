Песков: В Москве надеются, что Путин и Трамп поладят

12.01.2017, 15:16

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, при каких условиях поладят Владимир Путин и Дональд Трамп. Нужно взаимное уважение, сказал он. Песков также предложил не спешить с реакцией на заявления кандидата на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Журналисты спросили Пескова, при каких условиях могут поладить два президента, после того как избранный лидер США накануне затронул эту тему на первой после выборов пресс-конференции.

"Я не знаю, удастся ли мне поладить с Владимиром Путиным. Я надеюсь, я смогу. Но есть большая вероятность, что я не смогу", - заявил Трамп. При этом он уточнил, что не стоит говорить о новой "перезагрузке" отношений с Россией. По его словам, сейчас "кнопки перезагрузки нет". "Мы либо поладим, либо нет", - заключил избранный Президент США.

Комментируя слова Трампа, Песков сказал, что "Президент Путин своими действиями и в своих заявлениях четко и недвусмысленно демонстрирует готовность уважать наших партнеров". "Но это уважение может быть только взаимным, односторонним оно быть не может", - пояснил он. "В Москве надеются, что наши президенты поладят, - добавил Песков. - По крайней мере, господин Трамп говорил о готовности вести диалог".

Журналисты спросили Пескова, насколько Кремль обеспокоен позицией Тиллерсона по кибератакам, а пресс-секретарь Президента предложил дождаться, когда "истерика" по поводу кибератак завершится.

Кроме того, Песков предложил не спешить с выводами по поводу заявлений Тиллерсона по Крыму и поставкам летального оружия Украине, которые тот сделал 11 января на слушаниях в сенате.

Тиллерсон сказал, что Россия незаконно захватила Крым, а летальное оборонительное оружие может быть поставлено Киеву в случае возобновления боевых действий в Донбассе.

Москва разъяснит свою позицию по всем вопросам, которые могут появиться у будущего госсекретаря, ответил на это Песков. Об этом сообщает ВВС.