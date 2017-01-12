МОЗ: Украинцы начали более ответственно относиться к своему здоровью

12.01.2017, 15:44

Украинцы стали более ответственно относиться к своему здоровью и своевременно обращаться за медицинской помощью. Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщила Татьяна Дихановская, заведующая "Центром гриппа и ОРВИ" Государственного учреждения "Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины".

"Если раньше в начале сезона 27% лиц обращались за медицинской помощью в первые три дня, то пока мы регистрируем 61% таких обращений", - отметила она. Вместе с тем, уровень вакцинации очень низкий - 104 000 человек, 0,2% всего населения.



Грипп и ОРВИ С середины января медики прогнозируют подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. За новогодние праздники и каникулы в школах этот уровень снизился. Всего за первую неделю года заболели 250 тысяч, из них половина - дети. Зафиксировали шесть летальных исходов, среди них один ребенок. Всего с 3 октября 2016 года, когда начался эпидсезон, гриппом и ОРВИ переболели 3 миллиона, умерли 18 человек. "На отчетной неделе мы увидели снижение заболеваемости среди детей и взрослых на 23% и 38% соответственно.



Эпидемические уровне превышении в 13 областях. От 2,5% в Херсонской до 58% в Черкасской областях… Вирусы гриппа, парагриппа распределены в равных пропорциях: по 26% и 29%", - сообщила Татьяна Дихановская. Доминирует штамм гриппа H3 сезонный - 77%.

По состоянию на утро 12 января, 869 человек обратились в учреждения здравоохранения из-за переохлаждения. Зафиксировали 40 летальных случаев. Причиной часто было употребление алкоголя. Есть проблема со своевременным приездом быстрых в отдаленные местности. В группе риска - беременные женщины, дети, пожилые люди, лица с инвалидностью, пациенты на гемодиализе. "Если у вас есть потенциальные риски и вы видите, что могут быть проблемы с проездом в учреждения здравоохранения, вы должны позаботиться об этом заранее. Также много вызовов являются непрофильными, и в это время мы теряем жизни. Вы можете некоторые вещи сделать самостоятельно: принять лекарства, сделать профилактику, у нас работают консультанты и они могут посоветовать в телефонном режиме, какие меры можно принять перед тем, как вызвать экстренную помощь", - подчеркнула Татьяна Тимошенко, начальник управления экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения Украины.

По словам Георгия Козинца, главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Украины по специальности "Комбустиология", для переохлаждения не столь важна температура воздуха, сколько время пребывания на улице. "Может быть температура и 0 градусов, значение имеет время пребывания, а также ветер, влажность, общее состояние человека", пояснил он. При переохлаждении важно не растирать снегом, не класть в горячую воду и / или на батарею, необходимо накладывать термоизолированную повязку - шарфик или платок - которые могут согреть, и сразу обратиться к врачу. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.