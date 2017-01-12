Кремль: Американские военные в Польше угрожают интересам России

12.01.2017, 16:43

Россия заявила, что видит в более 3000 военных, прибывающих в Польшу, угрозу безопасности своей страны. Пресс-секретарь российского Президента Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что такое военное перемещения "угрожает нашим интересам и нашей безопасности".

"Это третья страна, что наращивает свое военное присутствие на наших границах в Европе", - сказал он.



Решение доставить дополнительные войска в Восточную Европу принял Президент США Барак Обама после российской аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе. Таким образом Вашингтон надеется успокоить восточноевропейских партнеров по НАТО - страны Балтии и Польшу.



Это самая крупная со времен "холодной войны" отправка американской бронетехники в Европу.



Более 80 боевых танков и сотни бронетранспортеров уже прибыли в Германию, откуда их отправляют в Восточную Европу. Планируется, что все партии прибудут за день до инаугурации избранного Президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ВВС Украина.



