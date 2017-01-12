В Киеве на заводе "Квазар" произошел взрыв, есть пострадавшие

12.01.2017, 17:00

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в одном из цехов завода "Квазар" на ул. Северо-Сырецкой, 3. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв печи для выращивания микрокристаллов кремния.

Во время пожара два сотрудника завода получили ожоги. Пострадавших на "скорой" госпитализировали.

На месте происшествия работали 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава. Обстоятельства происшествия и причины взрыва установит следствие. Об этом сообщает УНИАН.