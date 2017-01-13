Трамп пообещал в течение 90 дней представить результаты собственного расследования дела о российских хакерах

13.01.2017, 15:01

Избранный Президент США Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, обещал в течение 90 дней представить результаты собственного расследования дела о приписываемых России хакерских атаках во время выборов в Соединенных Штатах.

Об этом он написал в серии твитов, в очередной раз раскритиковав появившееся в прессе досье, согласно которому Россия организовала хакерские атаки, а также обладает компроматом на самого Дональда Трампа.

"Полностью фальсифицированные факты отвратительных политических дельцов, как демократов, так и республиканцев - ФАЛЬШИВЫЕ НОВОСТИ! Россия утверждает, что ничего подобного нет... Возможно, опубликовавшие их "разведчики" заранее знали, что доказательств никаких нет, и не будет. Мои люди составят отчет о хакерских атаках в течение 90 дней", - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы путем хакерского взлома партийных серверов.

Ранее на сайте BuzzFeed было опубликовано некое досье на Трампа, авторство которого приписывается бывшему сотруднику британской разведки Кристоферу Стилу. Сайт предупреждал читателей, что подтвердить или опровергнуть содержащуюся в документе информацию не удалось, и что доклад содержит многочисленные ошибки. Местонахождение Кристофера Стила в данный момент также неизвестно.

Дональд Трамп объясняет появление досье происками своих политических оппонентов, обвиняя их в "охоте на ведьм".

Будущий Президент США также повторил обвинения в адрес своей соперницы на выборах Хиллари Клинтон: по его словам, в ФБР были "очень добры к ней" и позволили участвовать в выборах, несмотря на серьезные обвинения в ее адрес. "Она проиграла, потому что агитировала не в тех штатах - никакого энтузиазма!" - несколько туманно заключил Дональд Трамп в своем очередном твите. Об этом сообщает ВВС.