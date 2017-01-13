Порошенко принял участие в открытии современного диагностического комплекса для пограничников

13.01.2017, 15:09

Президент Петр Порошенко принял участие в церемонии передачи Центральному клиническому госпиталю Государственной пограничной службы высокотехнологичного медицинского оборудования от правительства Японии. В церемонии также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Сиґеки Сумме, который вручил сертификаты на соответствующее медицинское оборудование для украинских военных медиков.

Мероприятие состоялось в рамках реализации проекта международной технической помощи "Неотложная поддержка в Украине способности оказания медицинской помощи".

"Сегодняшняя передача медицинского оборудования является не только примером сотрудничества Украины, Организации объединенных наций и Японии, но и первым событием Года Японии в Украине, которое символизирует тесное взаимодействие между Украиной и Японией", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что ранее таким оборудованием в первую очередь обеспечивались больницы, которые обслуживают высокопоставленных чиновников, а теперь по его поручению в первую очередь высокотехнологичным новейшим медицинским оборудованием оснащаются военные госпитали. "Это четко отражает те приоритеты, которые сегодня у меня, как у Президента, у командования погранвойск, ВСУ, чтобы вы - лучшие украинцы, герои, элита страны получали надлежащую помощь. Уверен, вы ее здесь получите", - сказал Петр Порошенко во время общения с военнослужащими, которые находятся на лечении в госпитале.

Среди переданного оборудования Компьютерный томограф Toshiba 2016 года, видеоэндоскопической комплект Olympus, цифровая рентгеновская система Calypso. Донором проекта выступило Правительство Японии при содействии Офиса проектной поддержке ООН (UNOPS). Общий бюджет составил 22 млн. 502 тыс. грн.

Как сообщил Президенту начальник отделения диагностики госпиталя ГНСУ Василий Петренко, новое оборудование позволит осуществлять высокоточную диагностику и оказывать качественную медицинскую помощь, в первую очередь раненым воинам АТО, которые прибывают в медучреждение на лечение, ветеранам АТО, пограничникам и членам их семей. Все услуги для них будут предоставляться бесплатно.

"Меняется подход к лечебно-диагностическому процессу", - констатировал он.

Президент и Посол Японии в Украине ознакомились с кабинетом компьютерной томографии, осмотрели оборудование отделения лучевой диагностики, в частности новую рентгеновскую систему, видеоэндоскопической комплект, а также проверили условия работы медицинского персонала.

Передавая сертификаты руководителю Госпогранслужбы Виктору Назаренко, Сиґеки Сумме отметил, что рад передать оборудования и выразил надежду, что оно поможет улучшить лечение и военнослужащих, и гражданских лиц.

Петр Порошенко также ознакомился с условиями стационарного лечения больных, обеспечением медицинским оборудованием и посетил охранников границы, которые получили ранения во время выполнения задач в районе проведения АТО.

В мероприятии также приняли участие заместитель исполнительного директора офиса проектной поддержки ООН Виталий Ваншелбойм и председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко.

Свою историю главное медицинское учреждение пограничного ведомства начало в 1984 году. Сейчас он состоит из пяти клиник и других отдельных медицинских подразделений на 300 мест. С начала российской агрессии на востоке нашей страны медицинский персонал Центрального клинического госпиталя участвовал в усилении лечебных подразделений по линии разграничения, а также осуществлял выезды в органы Госпогранслужбы в районе проведения антитеррористической операции. Силами мобильных врачебных бригад проводилась эвакуация раненых и больных из лечебных заведений ВС Украины и других медучреждений областей, прилегающих к районам, где происходят боевые действия. 26 сотрудников Центрального клинического госпиталя Госпогранслужбы являются участниками АТО.

Инф. официального сайта Президента Украины.