13.01.2017, 15:12

Власти Германии выделили немецкой благотворительной организации Diakonie Katastrophenhilfe 2,3 млн. евро на гуманитарные проекты на Украине. Об этом сообщается сегодня, 13 января, в пресс-релизе посольства Германии в Киеве.

Помимо этого, организация выделит на эти проекты 260 тысяч евро из собственных средств. Деньги будут потрачены на реализацию гуманитарных программ в 2017-2018 годах.

Diakonie Katastrophenhilfe занимается распределением продуктов питания, гигиенических средств и предметов первой необходимости, а также оказывает психологическую помощь, проводит тренинги и организовывает обучающие курсы.

В Украине Diakonie Katastrophenhilfe работает в основном на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, в Харьковской и Днепропетровской областях.

В 2015-2016 годах благотворительная организация также получила 2,5 млн. евро от правительства ФРГ на проекты в Украине. Об этом сообщает Deutsche Welle.