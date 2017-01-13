Кистион провел выездное совещание на стройплощадке НДСБ "Охматдет"

13.01.2017, 15:44

Сегодня, 13 января, Вице-премьер-министр Владимир Кистион провел выездное совещание на строительной площадке нового корпуса Национальной специализированной детской больницы "Охматдет".

В совещании также приняли участие заместитель министра здравоохранения Роман Илык, и. о. руководителя ГП "Укрмедпроектбуд" Богдан Боруховский, народные депутаты Украины Оксана Корчинская и Татьяна Донец, представители генподрядной организации и другие.

В ходе совещания было обсуждено текущее состояние выполнения строительных работ и перспективы завершения строительства первого пускового комплекса.

По словам Владимира Кистиона, в настоящее время строительные работы идут по графику: проводятся монтаж инженерных сетей, внутренние отделочные работы, работы по обустройству крыши подземного паркинга и т. п. В настоящее время на стройплощадке работает около 300 рабочих.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.