В странах Восточной Европы и на Балканах от переохлаждения скончались 70 человек

13.01.2017, 16:42

Волна арктического холода накрыла Европу, принеся с собой снег, метели и низкую температуру.

Если для Румынии и Германии снег не редкость, хотя ситуация и чревата проблемами на дорогах и отключением электричества, то в Греции снегопады стали настоящей катастрофой. Здесь уже несколько дней наблюдаются перебои с подачей электроэнергии, телефонной связью, водоснабжением.

Восемь человек погибли от холода в Албании. Всего в странах Восточной Европы и на Балканах от переохлаждения скончались за последние дни, по меньшей мере, 70 человек.

В Хорватии замёрзло море, в Дубровнике снежный покров составил 10 см. Метеорологи говорят, что подобных морозов здесь не было с 1963 года.

Сообщается, что в Сербии скончались 5 человек.

Во власти непогоды оказалась и Великобритания. Десятки самолётов не смогли вылететь из лондонского аэропорта Хитроу. В некоторых регионах страны, в частности, в Шотландии, на которые обрушились сильный снегопад, дожди и мощный ветер, ожидаются наводнения. А пока жителям приходится разгребать снег.

В Германию пришел ураган "Эгон". В землях Рейнланд-Пфальц и Саар ветер, бушевавший со скоростью 130 километров в час, повалил множество деревьев. Некоторые из них упали на жилые дома и автотрассы.

На Францию волна холода обрушится, по прогнозам, на следующей неделе. Об этом сообщает Euronews.