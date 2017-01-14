Литва построит забор на границе с Калининградской областью

14.01.2017, 16:21

Вильнюс построит забор для усиления пограничного контроля с Калининградской областью, входящей в состав России. Об этом сообщила сегодня, 14 января, на своем сайте газета Lietuvos Zinios.

По словам главы МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса, на эти цели в 2017 году из бюджета страны планируется выделить почти 3,6 млн. евро. Рядом с заградительными сооружениями установят современную систему наблюдения за безопасностью границы. Средства на ее создание будут перечислены в следующем году.

"До сих пор госграница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и контрольной полосой шириной в 13 метров", - напоминает издание.

В 2016 году Эстония начала устанавливать на переходах на границе с РФ камеры наблюдения, подобные тем, что размещены на литовско-белорусской границе. Об этом сообщает Deutsche Welle.