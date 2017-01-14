Из-за пожара в больнице в Тернопольской области эвакуировали 125 человек

14.01.2017, 16:27

В Тернопольской области произошел пожар в центральной районной больнице города Теребовля, из здания эвакуировали 125 человек, в том числе восемь тяжелобольных, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пожар возник в подвальном помещении больницы. Служба спасения получила сообщение о задымлении сегодня, 14 января, утром, отметили в ДСНС.



Из помещения больницы эвакуировали 125 человек, в том числе восемь тяжелобольных, 72 больных, 15 работников и 30 посетителей.



В результате пожара, который уже полностью потушили, никто не пострадал, добавили в ведомстве.



Полиция проводит проверку и пытается установить причины пожара и убытки, которые она нанесла. Об этом сообщает ВВС Украина.