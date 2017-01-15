Турция построила бетонную стену на границе с Сирией и Ираком

15.01.2017, 12:19

Турция завершила возведение бетонной стены на границе с Сирией и Ираком. Об этом в субботу, 14 января, сообщает государственное агентство Anadolu.

Согласно информации агентства, протяженность модульной бетонной стены составляет 330 километров, а еще на отрезке в 191 километр возведены заграждения из колючей проволоки.

Благодаря предпринятым мерам по укреплению границ, Турция в 2016 году предотвратила более 57 тысяч попыток их незаконного пересечения, пишет Anadolu. Около 90 процентов этих попыток были совершены на турецко- сирийской границе. Абсолютное большинство из 420 тысяч человек, задержанных при попытке нелегального пересечения гтраницы, - сирийцы.

Еще в ноябре министр национальной обороны Турции Фикри Ышык заявил, что строительство стены закончится только летом 2017 года. Протяженность одной только турецко-сирийской границы более 800 километров, так что построенная стена не закроет ее полностью.

В свою очередь и Болгария возводит временную стену на границу с Турцией. Строительство началось в 2014 году, за прошедшие годы София потратила на эти цели более 50 миллионов долларов США. Об этом сообщает Deutsche Welle.