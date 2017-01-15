В США начались массовые протесты против Трампа

15.01.2017, 12:26

В субботу, 14 января тысячи человек вышли на улицы Вашингтона. Они выступили против сексистских высказываний Трампа, а также оскорбительных выпадов против социальных меньшинствах и иностранцах.

Активисты движения за гражданские права намерены митинговать до вступления Трампа в должность 20 января.

Среди требований протестующих - не допустить отказа новой администрации президета от реформ в области избирательного права, здравоохранения и уголовного права, а также не допустить принятия неоправданно жестких мер против иммигрантов.

Протесты против расовой дискриминации также прошли под Trump Tower в Нью- Йорке.

ЦРУ обвинило Трампа в непонимании роли спецслужб и вытекающей угрозе интересам США.

11 января множество американских СМИ опубликовали 35-страничный доклад о сборе российскими спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают "Українські Новини".