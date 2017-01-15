Масштабная авария во Львовской области

15.01.2017, 12:59

Вечером 14 января возле села Ямельня на скользкой дороге развернуло фуру и в нее врезался автобус с туристами, сообщил специалист ГУ НП во Львовской области Игорь Зинкевич в Facebook.

"14.01.2017 в 22:30 дорога Львов-Краковец заблокирована. В с. Ямельня произошло ДТП. По мере возможности избегайте данный участок дороги", - написал он.

Сообщается, что из 40 пассажиров автобуса никто не пострадал.

Накануне во Львовской области перевернулась маршрутка с пассажирами. Также podrobnosti.ua сообщали о смертельной аварии на Волыни, автобус врезался в столб. Об этом сообщают Подробности.ua.