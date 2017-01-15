В Париже открылась конференция по ближневосточному урегулированию

15.01.2017, 13:19

В Париже в воскресенье, 15 января, открылась конференция по урегулированию ближневосточного конфликта, в которой участвуют представители более 70 стран и международных организаций.

В приветственной речи глава МИД Франции Жан-Марк Эйро предупредил о возможной эскалации насилия и подчеркнул, что "нельзя терять время".

Предварительный проект коммюнике, которое планируется принять по итогам конференции, предполагает поддержку существующих международных резолюций по палестино-израильскому конфликту (включая осуждающую еврейские поселения на палестинских территориях), призыв к обеим сторонам конфликта придерживаться концепции двух государств и продолжать мирные переговоры.

Ни израильских, ни палестинских представителей на конференции нет. Премьер- министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от участия, посчитав, что мероприятие направлено против интересов его страны. В Израиле опасаются, что на конференции уходящий президент США Барак Обама через своего госсекретаря Джона Керри сможет продавить жесткую резолюцию по ближневосточному конфликту, которую затем одобрит Совет Безопасности ООН 20 ноября буквально за несколько часов до официального вступления в должность избранного президента Дональда Трампа. Израиль ожидает, что новая администрация изменит политику в отношении еврейских поселений.

Палестинский лидер Махмуд Аббас, в свою очередь, дал интервью газете Figaro в преддверии переговоров. В нем он, в частности, назвал эту конференцию последним шансом на реализацию концепции двух государств.

Совет Безопасности ООН 23 декабря принял резолюцию с требованием к Израилю "незамедлительно и полностью прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим". Принятие этого документа стало возможным благодаря тому, что США, вопреки многолетней практике, неожиданно отказались от права вето и лишь воздержались при голосовании. Все остальные 14 членов Совбеза проголосовали в поддержку документа. Резолюции Совета Безопасности являются юридически обязывающими для стран-членов ООН, однако Израиль отказался ее выполнять. Об этом сообщает Deutsche Welle.