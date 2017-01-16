Сирийские повстанцы приедут на переговоры Казахстан

16.01.2017, 11:43

Сирийские повстанческие группы согласились принять участие в переговорах в столице Казахстана, инициированных Россией, Турцией и Ираном. До сих пор главным требованием повстанцев была безоговорочная отставка Президента Асада. Асад же предлагает обсуждать изменения конституции.

Изначально днем начала межсирийских переговоров называлось 23 января, но, как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, официально эта дата пока не объявлялась.

Борющиеся с режимом Башара Асада силы на переговорах в Астане будут добиваться расширения режима прекращения огня, а также сосредоточатся на гуманитарных вопросах, а не на политических дискуссиях, сообщают СМИ со ссылкой на официальное заявление повстанческих групп.

"Первое, что будет обсуждаться, это вопрос о прекращении огня и нарушениях со стороны режима", - сказал представитель Свободной сирийской армии на условиях анонимности.

Повстанцы приняли решение об участии в мирных переговорах по итогам встреч, которые продолжаются в Турции. Сейчас они работают над формированием делегации. Ее состав будет отличаться от той, что принимала участие в мирных переговорах в Женеве в прошлом году и поддерживалась Саудовской Аравией.

Переговоры в Астане начали готовиться после того как российский Президент Владимир Путин 29 декабря объявил о прекращении огня в Сирии. Соглашение было заключено при участии России, Турции и Ирана между повстанческими группировками и правительством Асада.

На прошлой неделе Путин обсудил подготовку к переговорам с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, после чего его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что точная дата встречи пока не определена.

13 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара согласились пригласить на переговоры в Астане представителей США, поскольку нельзя "игнорировать роль Соединенных Штатов".

На прошлой неделе стало известно, что представители сирийских курдов не получили приглашения на переговоры в Астане. Об этом сообщил представитель партии "Демократический союз", которую в Турции считают террористической организаций.

12 января спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура признавал, что перемирие в Сирии в основном соблюдается, однако к срыву переговоров в Астане могут привести бои между правительственными войсками и повстанцами в окрестностях Дамаска.

До сих пор главным требованием повстанцев была безоговорочная отставка Президента Асада. Сам Асад в интервью французским журналистам, опубликованном 9 января, заявил, что обсуждение этого вопроса возможно только в контексте изменений в сирийской конституции.

"Моя позиция связана с конституцией. Поэтому, если они захотят обсудить этот вопрос (на переговорах в Астане), они должны будут обсудить конституцию, а она не принадлежит правительству, или президенту, или оппозиции. Она должна принадлежать сирийскому народу, поэтому для любых конституционных изменений нужен референдум. Это один из вопросов, который может быть обсужден на встрече", - говорил Асад. Об этом сообщает ВВС.