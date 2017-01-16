В Индии на реке Ганг перевернулась лодка: утонули 26 человек

16.01.2017, 11:49

По меньшей мере 26 человек погибли на востоке Индии, после того как на реке Ганг перевернулась переполненная пассажирами лодка.

По словам полиции, 13 человек удалось спасти. Несколько человек, судя по всему, сумели доплыть до берега.

Инцидент произошел неподалеку от города Патна в штате Бихар. Лодка перевозила через реку участников индуистского праздника урожая Макара-Санкранти.

Поиски пропавших без вести продолжаются, однако точного числа пассажиров не может назвать никто. По некоторым сведениям, в лодке находилось не менее 40 пассажиров - значительно больше, нежели позволяет ее грузоподъемность. Об этом сообщает ВВС.