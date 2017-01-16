Байден: Никакие политических договоренности невозможны пока Россия продолжает насилие в Украине

16.01.2017, 13:28

Санкции против страны-агрессора России должны действовать до тех пор, пока не будет восстановлено территориальную целостность Украины, убежден Президент Петр Порошенко.

"Подчеркиваю, что эти санкции должны оставаться в силе пока не будет восстановлена территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая Крым", - заявил глава государства представителям СМИ после завершения встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом.



Петр Порошенко поблагодарил Соединенные Штаты за решение о продлении их действия. "Выражаю благодарность господину вице-президенту США за абсолютно четкую и последовательную позицию в этом вопросе и за недавнее решение Вашингтона расширить санкции против РФ", - сказал Президент.



Глава государства подчеркнул, что введение, а сейчас - продолжение действия санкций, не является основной целью, а является тем орудием, которое должно заставить агрессора участвовать в переговорах и выполнять взятые на себя обязательства. "Санкции не является самоцелью, но является важным инструментом давления, влияния и мотивации для Российской Федерации быть за столом переговоров, имплементировать Минские договоренности, прекратить агрессию и оккупацию и обеспечить территориальную целостность нашего государства в рамках международного права", - сказал он, отметив, что это тот инструмент, который должен заставить Россию уважать международное право.



Президент также отметил, что Россия всеми способами пытается не только избежать ответственности, но и дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, расколоть трансатлантическое и европейское единство. И в наших силах противодействовать этим планам, в первую очередь путем запуска дорожной карты имплементации Минских договоренностей и продолжением успешных внутренних реформ.



"Верю, что мы победим потому, что правда на стороне Украины, а справедливость всегда сильнее оружие", - сказал Петр Порошенко.



Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден в свою очередь особо подчеркнул, что США вместе с партнерами по ЕС и Большой семерки, стоят на позициях, что санкции против Российской Федерации должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия полностью не выполнит свои обязательства вязание в рамках Минских договоренностей.



"Никакие политических договоренности невозможны пока Россия продолжает насилие в Украине. Только после того как Россия и ее марионетки на Востоке Украины выполнят свои обязательства и прекратят боевые действия, после того как они позволят Донбасса вернуться к мирной и безопасной жизни, Украина сможет выполнить свои политические обязательства ", - сказал Джозеф Байден.



Вице-президент США также отметил, что санкции, связанные с аннексией Крыма, должны оставаться в силе пока Россия контролирует полуостров.

Инф. официального сайта Президента Украины.