Порошенко: В этом году исполняется три года, как Россия развязала настоящую войну против Украины

16.01.2017, 13:38

Президент Петр Порошенко отметил, что во время переговоров с вице-президентом США Джозефом Байденом были рассмотрены вопросы агрессии России против Украины.

"Украина осознает, что мы не единственный враг Москвы. Все, кто исповедует демократические ценности, являются врагами Кремля. И поэтому сегодня защита Украины является защитой ценностей свободного мира", - сказал глава государства во время заявления для представителей средств массовой информации по завершении переговоров.



"В этом году исполняется три года, как Россия развязала настоящую войну против нашего государства. Это война, во время которой убиты десять тысяч украинцев - гражданских и военных. Война эта продолжается и сегодня. Только за последние три дня наших военных обстреливали более 250 раз ", - сказал Петр Порошенко.



При этом Президент подчеркнул, что угрозы остаются, и Россия стремится избежать ответственности "Она, чтобы компенсировать военные неудачи, пытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, спровоцировать беспорядок. Она стремится расколоть трансатлантический и европейское единство".



Глава украинского государства подчеркнул, что "в наших силах противодействовать этим планам путем запуска дорожной карты имплементации Минских договоренностей и продолжением успешных внутренних реформ".



В свою очередь, вице-президент США отметил, что "американцы, включая миллионы украинских американцев, понимают, что очень многое зависит от вашего успеха не только для украинцев, но и для Европы и США".



"Если ваш прогресс продолжится, то вы не только продвинетесь в построении более открытого, демократического и успешного будущего, на которое заслуживают украинцы, но и сохраните единство мирового сообщества по поддержке ваших усилий", - сказал Джозеф Байден.

Инф. официального сайта Президента Украины.