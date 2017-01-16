Порошенко: Украина готова к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией США

16.01.2017, 13:44

Президент Петр Порошенко поблагодарил Соединенные Штаты и лично вице-президента США Джозефа Байдена за постоянную и твердую поддержку Украине в ее борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность.

"Я хотел бы еще раз выразить слова искренней благодарности - благодарности за советы, благодарности за помощь, хорошему другу, вице-президенту Байдену и нынешней администрации Соединенных Штатов Америки, и очень рассчитываем на преемственность в нашей совместной работе со стороны новой администрации США", - сказал Петр Порошенко представителям СМИ после завершения встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом.



Президент также сообщил о результатах сегодняшних переговоров с вице-президентом США о путях дальнейшего развития американо-украинского стратегического партнерства и выразил убеждение в успешном взаимодействии с новой администрацией США.



"Мы уважаем демократический выбор американского народа и готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией. Украина всегда пользовалась такой поддержкой", - сказал Петр Порошенко и выразил надежду, что и "в дальнейшем украинский вопрос будет объединять весь американский политикум, и будет оставаться среди первых приоритетов ".



В свою очередь, вице-президент США выразил надежду, что новая американская администрация продолжит политику поддержки Украины. "Я надеюсь, что следующая администрация также захочет быть вашими партнерами и поддерживать ваш прогресс", - сказал Джозеф Байден.

Инф. официального сайта Президента Украины.