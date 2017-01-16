Штайнмайер: В НАТО обеспокоены заявлением Трампа о том, что организация устарела

16.01.2017, 13:56

В НАТО обеспокоены заявлением избранного президента США Дональда Трампа о том, что организация устарела. Об этом сегодня, 16 января, заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

По его словам, последние заявления Трампа о Евросоюзе и НАТО были восприняты с удивлением и обеспокоенностью не только в Брюсселе.

Штайнмайер, участвующий во встрече глав МИД стран ЕС, высказал мнение, что интервью Трампа немецкой газете Bild в понедельник "вероятно, повлияет, если не будет полностью определять" повестку дня в Брюсселе. Комментируя заявления нового американского президента о НАТО, немецкий политик отметил, что они противоречат высказываниям будущего министра обороны США, которые тот сделал во время слушаний в Конгрессе. "Посмотрим, как эти заявления повлияют на политику США", - сказал Штайнмайер.

Пресс-секретарь НАТО сообщил, что в Брюсселе по- прежнему рассчитывают на выполнение Соединенными Штатами своих обязательств при новом президенте, которые касаются их "вклада в альянс" и "гарантий безопасности Европы". Представитель НАТО сослался на заявление Столтенберга от 6 декабря прошлого года. Как сообщил тогда генсек организации на встрече министров обороны стран НАТО, после победы на президентских выборах Трамп сделал соответствующие заявления в телефонных разговорах не только с ним, но и с рядом глав государств и правительств стран Европы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

