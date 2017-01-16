В Киргизии на месте крушения самолета обнаружен черный ящик

16.01.2017, 15:11

На месте падения грузового самолета Boeing-747-400 турецкой авиакомпании MyCargo Airlines, разбившегося в понедельник, 16 января, в Киргизии, обнаружен один из черных ящиков. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Киргизии Чынгыз Эсенгул. О каком именно бортовом самописце - речевом или параметрическом - идет речь, пока не ясно. Эсегнул лишь добавил, что поиски второго черного ящика продолжаются.

Грузовой самолет Boeing 747-400, выполнявший регулярный рейс по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, разбился сегодня, 16 января утром. Самолет упал на дома в дачном поселке Дача-Суу, расположенном в двух километрах к северу от бишкекского аэропорта Манас. Крушение произошло при заходе на посадку.

По данным МЧС Киргизии, погибли от 35 до 37 человек, в их числе - пять членов экипажа. Восемь человек получили ранения и доставлены в больницу, шестеро из них - дети с множественными травмами и ожогами, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на представителя Минздрава Елену Баялинову. По ее словам, число погибших и пострадавших может увеличиться, поскольку в настоящее время на месте крушения разбирают завалы.

По изначально появившейся информации, самолет принадлежал авиакомпании Turkish Airlines. Однако вскоре представители авиакомпании заявили, что владельцем разбившейся машины является MyCargo Airlines, ранее называвшаяся ACT Airlines.

На месте крушения работают спасатели. Их работу координируют прибывшие сюда члены правительства Киргизии. Власти Киргизии создадут спецкомиссию для расследования причин катастрофы. Среди версий - технические проблемы и плохие погодные условия. Сообщается, что в момент крушения в районе аэропорта был сильный туман.

Киргизские СМИ сообщают, что президент страны Алмазбек Атамбаев в связи с авиакатастрофой отменил визит в Китай и вернулся на родину.

Международный аэропорт "Манас" после перерыва возобновил работу в штатном режиме.

По факту падения самолета заведено уголовное дело, сообщает Генпрокуратура республики Киргизия. этом сообщает Deutsche Welle.