Яценюк встретился с Байденом в рамках его визита в Киев

16.01.2017, 15:18

Сегодня, 16 января, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк встретился с Вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом в рамках его визита в Киев.

"Джозеф Робинетт Байден-младший относится к числу самых выдающихся государственных деятелей Соединенных Штатов всех времен", - написал Арсений Яценюк в своем Facebook по завершении встречи.

Он подчеркнул, что Джозеф Байден - один из самых преданных друзей Украины в американской истории: "Он понимает Украину. Осознает большое значение Украины. Разделяет большие устремления нашего народа, нашу верность свободе и чувствует ту несправедливость, которая совершалась против нас на протяжении веков".

"И как великий политик Джозеф Байден всегда точно понимает пределы реальности, а затем силой своего видения, настойчивости и желания меняет эту реальность. Возможно, именно эта черта - умение понимать реалии, чтобы их менять - и является определяющей для успешного государственного деятеля и политика", - написал лидер "Народного фронта".

Украина всегда будет ценить помощь великого Вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Робинетта Байдена-младшего, подчеркнул лидер "Народного фронта": "Правительства Украины, которые я имел честь возглавлять, всегда будуть помнить о поддержке Вице-президента Джозефа Байдена и его преданной команды в критические и сложные времена испытаний".

"Я всегда буду благодарен Тебе за дружбу, дорогой Джо. Остается еще много работы. Продолжаем работать. Как всегда, был рад Тебя видеть", - написал Арсений Яценюк. Об этом сообщает УНИАН.