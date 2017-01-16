Порошенко поблагодарил Байдена за сотрудничество и поиск правильных решений

16.01.2017, 15:25

Президент Петр Порошенко выразил благодарность вице-президенту Соединенных Штатов Америки Джозеф Байдена за плодотворное сотрудничество и поддержку Украины.

"Господин вице-президент, вы очень высоко подняли планку авторитета, сотрудничества, нашей деятельности, прежде всего на украинском направлении", - обратился глава украинского государства к вице-президенту США во время встречи с журналистами.



Петр Порошенко назвал Джозефа Байдена настоящим и надежным другом Украины, который, начиная со времен Революции Достоинства, времен Майдана немало сделал для ощутимого прогресса в ее борьбе как на внутреннем, так и на внешнем направлении, для поддержки реформ в нашем государстве.



"Активность, насыщенность и открытость нашего диалога очень эффективны. Десятки часов наших телефонных разговоров и многочисленных личных встреч - это был очень непростой, но очень эффективный процесс поиска правильных решений, которые значительно ускорили прогресс реформ, от которых зависели жизнь или смерть, иногда судьба государства и миллионов ее граждан ", - подчеркнул Президент.



"Чувствую безграничную благодарность и гордость за то, что мне выпала высокая честь быть вместе с вами в эти времена. Совместно творить историю, историю успеха крупнейшей страны Европы. Приобретенный в этом общении опыт является неоценимым. Нам с вами есть чем гордиться", - добавил Петр Порошенко.



Он также отметил, что именно благодаря поддержке лично Джозефа Байдена, стратегических партнеров по США и Европейского Союза, была сформирована мощная мировая проукраинская коалиция, и наше государство получило возможность не только защищаться от агрессора, но и начать реформаторские процессы, которые ежедневно меняют ее лицо.



"Ваш сегодняшний визит в Украину является очень символическим шагом. Он дал нам возможность подробно подытожить тот героический путь, который Украине, нам с вами пришлось пройти за последние годы. И этот путь по-настоящему впечатляет. Благодарю Вас лично, Джо", - резюмировал Президент.



Вице-президент США в свою очередь поблагодарил Президента Украины за плодотворное сотрудничество. "В прошлом году я имел честь обратиться к Верховной Раде: "Каждый из Вас имеет обязанность откликнуться на вызов истории и наконец построить объединенную, демократическую украинскую нацию". Вы - на этом пути, господин Президент. Я хотел бы поблагодарить Вас, Петр, не только за Ваше лидерство, но и за Вашу дружбу", - сказал он.

Инф. официального сайта Президента Украины.