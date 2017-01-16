Порошенко: Украина больше не вернется под влияние России

16.01.2017, 15:41

Украина больше не вернется под влияние России, власть и народ работают над развитием нового государства, заявил Президент Петр Порошенко во время встречи с представителями СМИ по итогам переговоров с вице-президентом США Джозефом Байденом.

"Сегодня мы строим новую, сильную, мощную, демократическую Украину. Это уже далеко не то государство, с которой мы начинали на этапе побега обанкротившейся и преступной власти в начале российской военной агрессии. Это Украина, которая имеет достоинство, стремление к демократическим реформам. Это Украина, которая больше никогда не вернется в стойло российской империи", - подчеркнул глава государства.



"Это Украина, которая надежно защищать демократические ценности, права и свободы граждан. Ценности, которые являются общими и для Украины, и для Соединенных Штатов Америки. Это Украина, которая имеет новую, сильную, профессиональную, мощную, патриотическую и боеспособную армию. Это Украины, которая имеет новую полицию. Это Украина, которая имеет новую антикоррупционную инфраструктуру. Это Украина, которая имеет четкий план реформ и мощную политическую волю для имплементации этих реформ", - отметил Президент и добавил, что такая Украина является гарантом невозвращения Европы к таким временам как период "холодной войны" с Советским Союзом.



Петр Порошенко выразил убеждение, что без реформаторских процессов, которые были начаты в нашем государстве в последние годы, которые ежедневно меняют лицо нашего государства, уже невозможно представить себе новую Украину. "Хочу подчеркнуть, что мы работаем как единая команда: Президент, парламент, правительство и наши стратегические партнеры в Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе и во всем мире в рамках мощной проукраинской коалиции", - отметил Президент.



Среди шагов, которые уже внедряются и приносят результаты, глава государства назвал децентрализацию, судебную реформу, налоговую, административную реформы, мощные шаги, которые обеспечивают стабильность в макрофинансовой и банковской сферах.



"За короткий промежуток времени, подчеркиваю в условиях агрессии, войны, незаконной аннексии Крыма и оккупации Востока нашего государства, - мы, и это оценки не только мои, и не только внутренние, сделали больше, чем за все предыдущие времена существования Украины", - резюмировал Петр Порошенко.

Инф. официального сайта Президента Украины.