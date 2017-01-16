Россия передала Польше записи переговоров из самолета Качиньского, разбившегося под Смоленском

16.01.2017, 16:14

Российские власти передали Польше записи речевого самописца польского президентского самолета, разбившегося под Смоленском. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Польше, опубликованном сегодня, 16 января.

Эти записи "неоднократно проверялись в присутствии польских представителей с участием польских экспертов" и "после дополнительных шумо-очисток были переданы польской стороне", говорится в документе. В сообщении не уточняется, когда именно были переданы Польше эти записи.

Ранее Министерство обороны Польши и польский МИД потребовали от России предоставить расшифровку переговоров из кабины лайнера. Выдержки из этой расшифровки цитировал Президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции 23 декабря.

"Как явствует из выступления Президента России Владимира Путина, российские власти обладают текстом переговоров между пилотом и пассажирами, который никогда не был доступен польской стороне", - заявили тогда в Варшаве. Польская сторона считает, что процитированный Путиным фрагмент переговоров мог являться "фальсификацией, сделанной российской стороной", а Россия предоставляет мировому сообществу "лживую версию трагедии", говорится на сайте министерства обороны.

"В своих высказываниях по теме катастрофы Президент Российской Федерации опирался на известные факты, которые соответствуют результатам и выводам расследований данного происшествия, произведенных официальными российскими и польскими комиссиями и органами", - заявила в ответ российская сторона, отмечая, что иными звукозаписями она не располагает.

23 декабря Владимир Путин заявил, что "лично читал" расшифровку переговоров пилота и человека из охраны польского президента. По словам Путина, охранник, несмотря на протесты пилота, заставил его идти на посадку, побоявшись доложить начальству о плохих погодных условиях.

Авиалайнер Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту разбился 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту 96 человек - официальные лица, президент Лех Качиньский и его супруга, а также члены экипажа - погибли. Делегация направлялась на траурные мероприятия в память о расстреле сотрудниками НКВД СССР польских военнослужащих в Катыни. Об этом сообщает Deutsche Welle.