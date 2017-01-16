В результате ДТП с участием микроавтобуса в Славянске пострадало 7 человек

16.01.2017, 16:32

Утром на заснеженной дороге микроавтобус междугородного сообщения совершил наезд на придорожный столб. В результате ДТП его водитель и пассажиры получили различные телесные повреждения.

Около семи утра в дежурную часть Славянского отдела полиции потупило сообщение о дорожно-траспортном происшествии на улице Современной. При выезде правоохранителей на место происшествия было установлено, что 38-летний водитель микроавтобуса "Опель Виваро", следующего из Покровска в Харьков, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Согласно заключению экспертизы, в момент аварии в состоянии опьянения он не находился. В результате наезда транспортного средства на столб сам водитель и шестеро его пассажиров получили телесные повреждения средней и лёгкой тяжести.

Правоохранители проверяют все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Ее санкции предусматривают наказание от штрафа до ограничения свободы сроком на 3 года.

Инф. Славянского отдела полиции Донецкой области.