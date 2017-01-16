На Волыни полиция на животноводческой ферме погибли два подростка

16.01.2017, 16:34

14 января в 19:10 в дежурную часть Луцкого отделения полиции от диспетчера Государственной службы чрезвычайных ситуаций поступило сообщение о том, что в селе Мартыновка Луцкого района неподалеку животноводческой фермы в яме обнаружены тела двух подростков, 10 и 14 лет. Предварительно установлено, что смерть детей наступила в результате утопления.

Полиция открыла уголовное производство и проводит досудебное расследование.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа Луцкого отделения полиции, спасатели и руководство Луцкого отделения полиции. Во время осмотра места происшествия установлено, что подростки находились на прогулке. Около 18 часов 10-летний парень упал в частично заполненную водой яму, которая находится неподалеку животноводческой фермы в селе Мартыновка. 14-летний подросток бросился на его спасение. В результате несчастного случая двое подростков погибли. По предварительному заключению судебно- медицинской экспертизы установлено, что смерть детей наступила в результате утопления. При поверхностном осмотре тел признаков насильственной смерти не обнаружено.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 п.1 ст. 115 (Умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование, в результате которого будет выяснено все обстоятельства этого трагического инцидента.

Инф. Сектора коммуникации полиции Волынской области.