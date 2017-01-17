В Лондоне суд начинает рассмотрение иска России к Украине по "долгу Януковича"

17.01.2017, 14:08

Высокий суд Англии начинает рассмотрение иска России к Украине из-за долга в $3 млрд., которые были одолжены Киеву в последние месяцы президентства Виктора Януковича.

В суде истец будет добиваться не только возврата самого долга, но и процентов с него, которые российское министерство финансов оценивает в $75 млн. за прошлый год.

17 декабря 2013 года, когда в центре Киева были акции против решения властей не подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, в Москве экс-президент Янукович подписал соглашение о 15-миллиардном займе от России. 3-миллиардный кредит должен был стать первым траншем из этого займа.

Согласно договору, предоставление средств не было прямым. Под российский займ Украина выпустила еврооблигации. Также договорились, что все споры будут решаться по британскому праву.

В феврале 2014 года Виктор Янукович сбежал из Украины в Россию.

Учитывая катастрофическое состояние государственных финансов, новая украинская власть начала переговоры о реструктуризации внешних долгов.

Осенью 2015 года длительные и сложные переговоры завершились договоренностью о реструктуризации выплат 13 из 14 выпусков украинских евробондов на сумму в $18 млрд. На условия, предложенные Украиной, согласились все владельцы облигаций, кроме России.

Поскольку переговоры о предоставлении займа происходили на самом высоком уровне, Россия настаивала, что долг является государственным. РФ не участвовала в переговорах о реструктуризации долгов, которые Украина трактовала как коммерческие.

Президент Порошенко в интервью Bloomberg в 2015 году назвал этот кредит "взяткой", которую тогдашний президент Виктор Янукович якобы получил за отказ от курса на евроинтеграцию.

Российские же власти заявляли, что неспособность Киева рассчитаться будет означать дефолт за официальный долг, а затем может стать причиной прекращения кредитования Украины со стороны МВФ. Остановка в кредитовании возможна, поскольку, согласно правилам МВФ, страны, которые не возвращают государственные долги, не могут рассчитывать на займы фонда.

Срок погашения евробондов, владельцем которых была Россия, истек в декабре 2015 года.

Но также в декабре МВФ решил изменить эти правила, согласившись, как выразился представитель МВФ Джерри Райс, изменить политику "нетерпимости к суверенной задолженности". В то же время МВФ признал 3-миллиардный долг государственным.

Также в декабре 2015 года украинское правительство ввело мораторий на выплату этого долга.

В начале 2016 году Россия обратилась из-за этого долга в суд. Об этом сообщает ВВС Украина.