Суд в Страсбурге признал запрет на усыновление российских сирот гражданами США дискриминационным

17.01.2017, 14:10

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным запрет на усыновление российских детей семьями из США. Сегодня, 17 января, суд удовлетворил иски 45 американских граждан, которые планировали усыновить сирот из РФ. В Страсбургский суд они обратились как от своего имени, так и от имени 27 российских детей.

В результате принятия Россией "закона Димы Яковлева" была нарушена статья 14 Европейской конвенции по правам человека, запрещающая дискриминацию, сочли страсбургские судьи. В частности, они указали на тот факт, что запрет на усыновление российских сирот введен только в отношении граждан Соединенных Штатов. Кроме того, суд выразил сомнение в том, что запрет на усыновление детей из РФ американцами действительно имел целью защиту детей и рост числа усыновлений российскими семьями.

При этом судьи пришли к выводу о том, что не были нарушены статья 8 Европейской конвенции по правам человека ("Право на уважение частной и семейной жизни") и статья 3 ("Запрет на жестокое обращение"). Суд обязал РФ выплатить каждой американской семье, фигурирующей в решении, компенсацию в размере 3 тысяч евро, а также возместить судебные издержки в размере 600 долларов США.

Как отмечается в решении суда, в 2010-2012 годах истцы оформляли документы на усыновление детей из РФ, многие из которых страдали серьезными заболеваниями и нуждались в медицинской помощи. К моменту вступления в силу "закона Димы Яковлева" большинство из потенциальных приемных семей уже имели на руках положительное решение от российских властей.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов поддержал решение ЕСПЧ. "Сейчас как раз будет возможность, если американская сторона проявит добрую волю, значительно улучшить отношения между нашими странами. И в рамках такого улучшения могли бы быть пересмотрены законодательные акты и американские, и российские", - отметил он 17 января.

Федотов подчеркнул, что в СПЧ с самого начала сомневались в том, что "закон Димы Яковлева" является адекватным ответом на ущемление прав граждан РФ со стороны США. "Сироты совершенно никакого отношения не должны были иметь к этим внешнеполитическим акциям", - подчеркнул он.

Неофициально названный в честь погибшего в американской приемной семье мальчика из России "закон Димы Яковлева" был принят в декабре 2012 года и вступил в силу 1 января 2013 года. Закон позиционируется в Госдуме РФ как ответ на ранее принятый конгрессом США "акт Магнитского", который вводит визовые санкции против подозреваемых в коррупции российских госслужащих. Об этом сообщает Deutsche Welle.