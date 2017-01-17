Россия "приняла принципиальное решение" не участвовать в зимней сессии ПАСЕ

17.01.2017, 14:56

Российская делегация не будет участвовать в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил председатель фракции "Справедливой России" Сергей Миронов. На Совете Госдумы сегодня, 17 января, "принято принципиальное решение" вычеркнуть этот пункт из плана международной работы российского парламента, заявил он.

По словам Миронова, ранее депутаты намеревались поехать на январскую сессию ассамблеи, если им будут даны гарантии беспрепятственной работы. Ближайшая пленарная сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 23-27 января.

Ранее председатель ПАСЕ Педро Аграмунт указал, что не рассчитывает на участие российской делегации в работе ассамблеи в 2017 году. "Представители России не будут участвовать в этом году, но мы будем искать какие-то решения в течение года", - заявил Аграмунт 12 января в ходе Гайдаровского форума в Москве. Одновременно он выразил надежду на продолжение диалога ПАСЕ с РФ. "Я хочу, чтобы ассамблея была полноценной, чтобы в ее работе участвовали все 47 государств, входящих в ее состав", - подчеркнул Аграмунт.

Россию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014 году из-за политики Москвы в отношении Украины. После этого РФ в знак протеста отказалась от участия в сессиях ПАСЕ. Об этом сообщает Deutsche Welle.