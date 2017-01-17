В Давосе советник Трампа встретился с российскими инвесторами

17.01.2017, 15:02

На открывшемся в Давосе Всемирном экономическом форуме представители Российского фонда прямых инвестиций подтвердили СМИ факт встречи с советником Дональда Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи. В российском фонде подтвердили, что готовится визит в Россию делегации ведущих американских компаний.

Скарамуччи ранее высказывался за свободу торговли и заявил, что администрация Трампа не возражает против инвестиций американских компаний в российскую экономику. Он добавил, что в настоящее время этому мешают санкции, но вопрос должны решить президент США и будущий госсекретарь Рекс Тиллерсон.

В работе Всемирного экономического форума в Швейцарии участвуют две с половиной тысячи делегатов из 140 стран мира. Об этом сообщает "Радио Свобода".